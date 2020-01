Companhia aérea sorteia viagem para Disneyland Paris

A Air France vai sortear uma viagem completa para quatro pessoas para a Disneyland Paris. Para participar basta acessar até 27 de janeiro o site da promoção , preencher um cadastro e responder as perguntas sobre a Frozen Celebration. O ganhador será divulgado no dia 30 no site da companhia.O prêmio oferecido pela Air France inclui: quatro passagens aéreas em classe econômica de ida e volta, partindo de São Paulo, Rio de Janeiro ou Fortaleza direto para Paris; quatro bilhetes de entrada para os parques Disneyland Park e Walt Disney Studios Park; Hospedagem de duas diárias para quatro pessoas no hotel Newport Bay Club; Oito vouchers de café da manhã no NewPort Bay Club; Oito vouchers de almoço premium; E oito vouchers one-way no Magical Shuttle para o traslado entre o aeroporto Paris-Charles de Gaulle e Disnelyand Paris.