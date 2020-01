Os restaurantes da Rede Vila Galé estão fazendo uma ação em que a cada mês será servido um prato típico brasileiro. Participam da iniciativa os estabelecimentos dos hotéis Vila Galé Fortaleza, Vila Galé Salvador e Vila Galé Rio de Janeiro, que são abertos ao público.

Durante todo o ano é possível experimentar um sabor diferente de cada região do país. As iguarias estarão disponíveis no cardápio do almoço ou jantar por R$ 35, sem incluir bebida e taxa de serviço.



"Cada mês haverá um prato típico de determinada região em destaque nos restaurantes dos hotéis das capitais para que nossos hóspedes e passantes possam conhecer o país pela gastronomia. Vamos abrir essa temporada com o Filet Oswaldo Aranha com farofa e batata frita, que estará disponível no cardápio durante o mês de janeiro", disse o chef executivo do Brasil, Clodoaldo Ramos, revelando que o prato é um dos mais emblemáticos da cena carioca.



Filé a Oswaldo Aranha é um filé mignon alto ou um contra filé, temperado com bastante alho frito, acompanhado de batatas, arroz branco e farofa de ovo. O prato recebeu o nome do político gaúcho Osvaldo Aranha, que entre as décadas de 1930 e 1940, costumava almoçar no Restaurante Cosmopolita, cujo apelido era "Senadinho" na Lapa, Rio de Janeiro, local de ponto de encontro de políticos na época. Ele sempre pedia esse prato e as pessoas ao ver, queriam igual. Por esse motivo a receita foi incorporada ao cardápio e faz sucesso até hoje.

Ação em Portugal



A ação ’12 meses, 12 pratos’ existe em Portugal desde 2016. De acordo com a rede Vila Galé, a gastronomia também é um elemento diferenciador e proporcionar uma experiência sensorial aos hóspedes e clientes dos restaurantes dos hotéis faz parte das premissas da rede.



Confira os pratos regionais que serão servidos a cada mês de 2020:



JANEIRO

Filet Oswaldo Aranha, servido com farofa e batata frita



FEVEREIRO

Arroz carreteiro ao forno





MARÇO

Picadinho Carioca com ovo Pochê





ABRIL

"Mexidão" (Feijão tropeiro tipicamente mineiro)





MAIO

Peixada Nordestina





JUNHO

Ensopado de camarão com chuchu





JULHO

Empadão Goiano





AGOSTO

Moqueca de peixe com camarão (moqueca mista)





SETEMBRO

Escondidinho de camarão





OUTUBRO

Moqueca Capixaba





NOVEMBRO

Pato no tucupi(Servido no molho de tacacá e camarão)





DEZEMBRO

Bobó de camarão, servido com arroz e farofa de dendê