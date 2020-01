Pensa em morar fora? ONG tem inscrições abertas para trabalho voluntário na Alemanha

Se você pensa em morar fora essa pode ser a sua chance. A AFS Intercultura Brasil está com inscrições abertas, até 31 de janeiro, para bolsas parciais de intercâmbio de trabalho voluntário na Alemanha, com duração de 12 meses.

Para participar é preciso ter entre 18 e 27 anos; conhecimento do idioma alemão, com mínimo nível A2; ter ensino médio completo ou ser universitários ou recém-formado. Serão oito selecionados e o embarque está previsto para julho e agosto deste ano. A inscrição é gratuita e pode ser feita no site do AFS Brasil As vagas são para trabalhar com recreação infantil, cuidado com idosos ou pessoas com necessidades especiais, conservação de fazendas ecológicas e parques nacionais. Já os benefícios das vagas incluem alimentação e alojamento, ajuda de custo (mínimo de 100 euros por mês), 20 dias de férias, 25 dias de seminários e orientação distribuídos ao longo do programa, além de 200 euros para frequentar um curso de alemão.