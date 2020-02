Navio português, que reedita primeira volta ao mundo, chega ao RJ

Rio - O navio-escola Sagres, principal embarcação de treinamento de cadetes da Marinha Portuguesa, chegou ao Rio de Janeiro. A embarcação, que fica na cidade até sábado (15), está repetindo a odisseia do navegador português Fernão de Magalhães, que fez a primeira viagem de circum-navegação do mundo, iniciada em 1519 e concluída em 1522. Essa viagem serviu para a validação do conhecimento científico da época e demonstrou que a Terra, tal como hoje a conhecemos, era redonda.



O navio, construído em 1937 em Hamburgo com 89,5 metros de comprimento, partiu de Lisboa no dia 5 de janeiro, passou por Tenerife (Espanha), Praia (Cabo Verde) e chegou ao Rio de Janeiro, único porto brasileiro da rota, na última segunda-feira (10). Ao todo, a Sagres viajará por 371 dias, passando em Tóquio, onde será a "Casa de Portugal" durante o período inicial dos Jogos Olímpicos, e participando das comemorações dos 500 anos da Descoberta do Estreito de Magalhães em Punta Arenas, no Chile.



Na sua escala no Rio, o navio-escola ficará ancorado no Cais Armazém 7 (próximo do AquaRio), com uma intensa programação. Nesta terça-feira (11), quarta (12) e quinta-feiras (13) o navio-escola Sagres estará aberto ao público. Durante seu funcionamento, integrantes da Marinha Portuguesa estarão disponíveis para responder a perguntas dos visitantes.



Na quarta (12), também haverá uma cerimônia da Câmara de Oeiras. Já na quinta (13), a Associação dos Empresários Turísticos do Douro e Trás-os-Montes (AETUR), com uma notável tripulação, irá apresentar a iniciativa "Meetings from Douro" na qual promoverá, durante um exclusivo jantar a bordo, os vinhos, turismo e a cultura da região, além de buscar captar novos negócios para o Douro e Trás-os-Montes.



Na ação "Meetings from Douro" estarão a bordo do navio-escola Sagres operadores turísticos e agentes de viagem, assim como formadores de opinião pertencentes às áreas do turismo e enogastronomia, empresários, importadores e gestores dos departamentos de Alimentos e Bebidas (A&B) dos principais hotéis e restaurantes do Rio de Janeiro e Niterói, que serão convidados a conhecer os produtos e ofertas turísticas da região.



Os convidados terão acesso às informações sobre produtos de quase 160 empresas transmontanas e durienses, desde experiências de viagens, sabores no território ou dados mais institucionais sobre os diferentes municípios. A iniciativa tem como objetivo desenvolver ações que valorizem a Portugalidade, sua história e seu papel no Mundo, a fim de reforçar laços entre os dois países.

Serviço

Visitação ao Navio-escola Sagres. Cais Armazém 7 (próximo do AquaRio). Dias e horários: 11 de fevereiro, das 10h às 12h e das 14h às 18h; 12 de fevereiro, das 10h às 12h e das 14h às 16h; e 14 de fevereiro, das 10h às 12h e das 14h às 18h. Entrada gratuita.