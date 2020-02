Museu das Comunicações e Humanidades reabre após obras de modernização

Após ficar seis meses fechado por conta das obras de modernização, o Museu das Comunicações e Humanidades (MUSEHUM) , no Oi Futuro, no Flamengo, reabriu as portas. Com uma nova identidade, o espaço conta a história do desenvolvimento tecnológico das comunicações a partir da ótica das relações humanas.

Galeria de Fotos Museu das Comunicações e Humanidades, no Oi Futuro, no Flamengo Divulgação Museu das Comunicações e Humanidades, no Oi Futuro, no Flamengo Divulgação Museu das Comunicações e Humanidades, no Oi Futuro, no Flamengo Divulgação Museu das Comunicações e Humanidades, no Oi Futuro, no Flamengo Divulgação Museu das Comunicações e Humanidades, no Oi Futuro, no Flamengo Divulgação

De acordo com os administradores do museu, a proposta é que o visitante se sinta parte do local, unindo passado e futuro, memória e tendências, para provocar reflexão sobre o impacto das comunicações no desenvolvimento da humanidade.

Entre as atrações que prometem agradar o público estão o ambiente imersivo "Quem sou eu nas redes sociais e redes reais?", uma espécie de cápsula espelhada (foto acima), onde é envolvido por uma experiência de luzes, sons e efeitos visuais que revela seus próprios rastros digitais e conexões; experiência em realidade virtual, em que o visitante faz uma espécie de viagem no tempo, em que conhece o passado do prédio histórico que abriga o museu, onde há mais de 100 anos funcionava a Estação Telefônica Beira-Mar; e a super-selfie, onde é possível tirar uma selfie e gerar uma foto digital 3D de grandes proporções, que mostra uma versão desconstruída da sua própria imagem.

O público também poderá conhecer mais de 400 objetos históricos de diversas épocas como aparelhos telefônicos, celulares, mesas de telefonista, telefones públicos, câmeras, rádios, televisores, entre outros. Além de poder explorar o acervo museológico do Oi Futuro, que possui mais de 130 mil itens, entre objetos históricos, fotos de época, documentos e listas telefônicas.

Visitas guiadas e inclusão

Quem quiser pode agendar visitas guiadas ao MUSEHUM. O passeio mediado acontece de terça a sexta, entre 10h e 17h. Também há a possibilidade de visitas noturnas às quartas e sábados. O agendamento deve ser solicitado através do e-mail: programaeducativo.oifuturo@gmail.com

Já aos domingos acontece uma visita mediada às 15h, sem precisar de agendamento.

O espaço é adaptado para pessoas com deficiência e as visitas podem ser feitas por quaisquer grupos como infanto-juvenis, adolescentes, adultos, idosos e grupos de vulnerabilidade social.

Serviço:

Museu das Comunicações e Humanidades - Centro Cultural Oi Futuro. Rua Dois de Dezembro, 63 – Flamengo, Rio de Janeiro. Tel: (21) 3131-3060. Funcionamento: de terça a domingo, de 11h às 20h. Entrada franca.