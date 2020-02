Rio - Os cariocas e moradores do Rio de Janeiro poderão visitar o Bondinho do Pão de Açúcar pelo metade do preço. É que na semana em que o Rio de Janeiro fará aniversário de 455 anos, a administração do ponto turístico vai voltar com a promoção Carioca Maravilha.

Sendo assim, a partir da próxima segunda-feira (2), as pessoas que moram ou nasceram no Rio e Grande Rio* poderão pagar metade do valor do ingresso em um dos parques turísticos mais visitados do Brasil e do mundo.



Para ter direito ao desconto, adultos precisam apresentar um comprovante de residência nominal (água, gás, luz ou telefone) e documento oficial com foto, enquanto crianças de 6 a 12 anos devem levar certidão de nascimento ou documento oficial com foto. Crianças de até cinco anos não pagam ingresso.



O desconto da promoção Carioca Maravilha é válido apenas para o passeio completo, que sai da estação da Praia Vermelha e vai até o Pão de Açúcar, e os valores promocionais não são cumulativos com outras opções de descontos já existentes.



Serviço:

Bondinho do Pão de Açúcar. Avenida Pasteur 520 – Urca – Rio de Janeiro Telefone: (21) 2546-8433.



Ingresso Carioca Maravilha - R$ 52,50 (na compra pelo site www.bondinho.com.br).



Horários de funcionamento do Bondinho Pão de Açúcar:

Janeiro, fevereiro, março, julho e dezembro: das 09h às 21h.

Abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro e novembro: das 09h às 19h.



Horários de funcionamento da bilheteria do Bondinho Pão de Açúcar:

Janeiro, fevereiro, março, julho e dezembro: das 9h às 19h50.

Abril, maio, junho, agosto, setembro, outubro e novembro: das 9h às 17h50.



*Cidades do Rio contempladas pela promoção Carioca Maravilha: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá.