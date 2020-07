Os dados de usuários do Hotel Urbano (Hurb), agência de viagens online, vazaram e foram divulgados de maneira gratuita em fóruns da deep web (também conhecida como internet obscura, em que não pode ser acessada por meios convencionais, como os buscadores Google e Bing). A informação foi divulgada, na última segunda-feira (27), pelo site Firefox Monitor, que mostra aos usuários quando suas informações foram vazadas na internet.

Ainda de acordo com o Firefox, os dados dos consumidores vazaram em 14 de março do ano passado. Entretanto, a vulnerabilidade só foi descoberta e confirmada anteontem (27). Segundo o site, a demora da verificação do vazamento acontece porque nem sempre os dados são divulgados imediatamente após serem coletados.

"Vazamento de dados de site acontece quando criminosos cibernéticos roubam, copiam ou expõem informações pessoais de contas online. Geralmente é resultado de hackers procurando um ponto fraco na segurança do site. Vazamentos também podem acontecer quando informações de contas são vazados por acidente", informa o Firefox.

Entre as informações que vazaram estão senhas, endereços IP, números de telefone, endereços de e-mail e datas de nascimento, além de nomes completos e perfis de redes sociais.

A Hotel Urbano foi fundada em 2011 e atua no setor de vendas online de viagens para o mundo todo. Procurada, a empresa ainda não respondeu aos questionamentos da reportagem. O espaço está aberto para manifestação.

Meus dados vazaram. E agora?

Quando se é vítima de vazamento de dados é preciso tomar algumas medidas. O Firefox recomenda a troca imediata de senhas. Além disso, o site também indica a atualização de outras contas de acesso que têm a mesma senha; o uso de um gerenciador de senhas para ter suas senhas em qualquer lugar; o uso de serviço que oculta seu endereço IP; evitar compartilhar seu número de telefone; evitar usar informações pessoais em PINs; e configurar a autenticação em duas etapas.