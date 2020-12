Famosos e tretas que deram o que falar em 2020 Reprodução/Montagem

fotogaleria Faltando poucos dias para o final de 2020, o trio desta humilde coluna não poderia deixar de relembrar as tretas que viraram os assuntos em um ano, mesmo parado e devagar no tempo por conta da pandemia do novo coronavírus, foi agitado. E põe agitado nisso! Teve fofocas, bate-bocas, traições, revelações, 'cancelamentos', paranauês e bafos. Que bom, né? Na verdade, nós amamos tudo isso e já estamos torcendo para que 2021 venha também cheios de barracos e confusões.

Vitão e Luísa Sonza

Vitão odeia ser chamado de 'talarico' ou de 'amigo fura-olha'. 'Ricardão', então, nem se fala! Mas o cantor foi apontado como pivô da separação de Luísa Sonza e Whindersson Nunes anunciada no final de abril. O anúncio foi um mês meio antes do lançamento da música do casal 'Flores', que na época levantou a lebre de que eles estavam juntos. Só que os boatos, na verdade, dão conta que Luísa e Vitão se envolveram a primeira vez no final de 2019. Em outubro, um passarinho azul contou para esta humilde colunista que Sonza e Whindersson estavam crise e a cantora negou a informação.

Luísa e Vitão assumiram publicamente em setembro e foram metralhados pela opinião pública.

BBB bombou

Depois de algumas edições mornas, Boninho acertou em cheio em dividir os brothers em dois grupos: camarote e pipoca. O 'BBB 20'bombou com os famosos batendo recordes de audiências e ainda por cima teve uma baita repercussão nas redes sociais e mídia. A Globo faturou. Deu tanto certo, que o poderoso diretor vai repetir o esquema em 2021 e o quem tem de gente pedindo para participar do reality não está no gibi! Gente que torcia o nariz para programa agora que entrar de qualquer maneira. O jogo virou não é mesmo?

Verão ano inteiro

O verão é o ano inteiro para Aline Riscado. Entra estação, sai estação, a atriz e garota-propaganda de uma cervejaria consegue estar sempre na praia e debaixo de um sol escaldante. Claro que usando um biquíni pequenininho para ressaltar o corpão cheio de curvas, que, aliás, merece mesmo todos os elogios. Cada clique é um flash, ou melhor, centenas de visualizações na internet. Um fenômeno!



Irmãs diferentes

Elas são idênticas fisicamente, mas têm personalidades bem diferentes. Quando o assunto é o coração, então, nem se fala. Enquanto Maiara mantém uma relação ioiô gigante com Fernando Zor, Maraisa não quer saber de sofrência. Acabou, acabou e ela supeeeeera mesmo. A sertaneja faz a fila voar emendando uma relação na outra em um ano: Wendell Vieira, Fabrício Marques e o atual médico mineiro Artur Queiroz. Maraisa segue outro ritmo, o da cantora pop americana, Ariana Grande:'Thank you!Next!'(Obrigada! O próximo!).

Família de Duda Reis x Nego do Borel

Troca de acusações e até xingamentos. A relação entre Nego do Borel e a família da agora ex-noiva, Duda Reis, nunca foi cordial. Os médicos Luiz Fernando e Simone Barreiros fizeram sempre questão de lavarem as roupas sujas fora da lavandaria de casa. Eles detestavam o cantor, que os acusavam de racismo. 'O problema é o caráter mesmo', salientou o pai da atriz.

A sunga verde de Zé Neto

Era para ser uma foto inocente de recordação de uma viagem de casal, mas o clique da sunga verde do cantor Zé Neto caiu na boca do povo. Tudo por conta da gaita que ele escondeu para fazer a pose com a mulher Natália Toscano. Que maldade! Até o Instagram ficou chocado com os comentários maldosos e maledicentes que deletou a imagem por conteúdo impróprio.

Exposição do ex

Mayra Cardi anunciou a sua separação de Arthur Aguiar em maio de forma surpreendente: "Eu vivi um relacionamento abusivo e manipulador, no qual eu era extremamente traída, por muitos anos". Oi? A bomba agitou as redes sociais. Mas, a exposição não parou por aí, não! A empresária deu os nomes e os sobrenomes das supostas amantes do ex, que chegou a assumir 'mea-culpa' e ainda prometeu se tratar para melhorar seus atos. Mayra ainda jurou não quero vê-lo nunca mais e que o contato seria só por conta da filha, Sophia. Mas, parece que os dois estão se reaproximando agora no final do ano. Foram flagrados em um jantar na capital paulista. Será que tem volta?

A separação de Gusttavo Lima

Gusttavo Lima e Andressa Suita estavam juntos há cinco anos quando anunciaram a separação, em outubro. Segundo a influenciadora, o cantor acordou no meio da noite e disse que não dava mais para continuar o casamento. Ela se chocou e o Brasil mais ainda porque o casal dava a impressão viver bem. Só que a novela ganhou novos capítulos com as fofocas de que ele não gostava da família dela e vice-versa. Tiveram boatos também de brigas por partilha de bens, reavaliação de contrato pré-nupcial e até acusações de traições por parte dele. Eita!

Amigas não são para sempre

Elas eram amigas, mas não as convidem para um jantar em sua casa. Anitta e Ludmilla não se bicam mais. Pelo contrário. Trocam indiretas nas redes sociais e farpas no meio musical entre os artistas. E pensar que a confusão começou por causa da autoria da malfada 'Onda Diferente', mas tudo leva a crer que nesse angu tem mais caroços. E por falar em Anitta, a poderosa foi bem criticada por ter mostrado seu lado, digamos, 'patroa' demais em uma série na Netflix. Pegou muito mal!

Dani Calabresa acende o isqueiro

Dani Calabresa jogou a pólvora e acendeu o isqueiro ao acusar Marcius Melhem de assédios moral e sexual. Pior que a reboque, outras pessoas também denunciaram o ex-número 1 do Departamento de Humor da Globo pelos mesmos crimes. O ator nega as acusações, assume que teve casos dentro da emissora, e ainda diz que tem provas para comprovar que a situação é uma vingança da ex-mulher de Marcelo Adnet por não ter aprovado um projeto pessoal.