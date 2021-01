O humorista Carlinhos Silva, conhecido como o Mendigo do Pânico, e a ex-mulher, Aline Hauck Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 09:43

Aline Hauck, que vem enfrentando uma longa batalha judicial com Carlinhos Mendigo pela guarda do filho do ex-casal, usou as redes sociais neste sábado (2) para contar que procurou o humorista após ficar preocupada com o recente desabafo que ele fez nas redes sociais. Nele, Carlinhos sugeria que em breve poderia aparecer morto. Aline contou que entrou em contato com o ex para 'dar uma mão', caso ele estivesse precisando, mas acabou notando que estava tudo bem e ainda ganhou 'uma cutucada' do ex-'Pânico'.

"Depois dessa postagem, eu conhecendo a fundo essa pessoa - e sei que não dá ponto sem nó e não faz nada sem intenções - mesmo assim, sou uma pessoa do bem e não quero mal de ninguém, nem de pessoas que me fazem mal. Então eu decidi entrar em contato com ele e estender minha mão, caso ele precisasse. Percebi que está tudo bem, ele agiu como se nada tivesse acontecido e ainda aproveitou para me dar umas cutucadas. Então está tudo normal", disse a ex-assistente de palco de Gugu Liberato.