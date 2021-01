Kéfera reprodução Instagram

Kéfera Buchmann está sendo processada por uma ex-funcionária que atuava amdministrando de suas redes sociais. Karoline Domingues de Oliveira busca conseguir judicialmente o reconhecimento de vínculo empregatício, além dos pagamentos de verbas rescisórias. Ela afirma que foi contratada pela Kéfera em meados de janeiro de 2015 e foi dispensada em junho do ano de 2019, sem as devidas anotações em sua carteira de trabalho que comprovassem mensalmente a quantia de R$ 1,5 mil.



Ainda segundo Karoline, após sua suposta dispensa 'sem motivo', ela não teve direito ao FGTS, aviso prévio, saldo de salário, férias proporcionais, abono de 1/3 de férias, vale transporte, e cesta básica. A profissional também solicitou a condenação da atriz ao pagamento de danos morais no valor de R$ 25 mil. O valor total da causa é de 80 mil. Kéfera tentou solicitar que a ação tramitasse em segredo de Justiça, mas seu pedido foi indeferido.



Recentemente Kéfera virou notícia após as especulações de que ela estaria no 'BBB21'. Os boatos davam conta, inclusive, de que ela já estaria confinada para participar do programa. No entanto, neste fim de semana, vazaram alguns flagras da atriz curtindo dias de férias com amigos em uma das praia de Pipa, no Rio Grande do Norte.