Renata Alves e Ticiane Pinheiro Reprodução Instagram

Por O Dia

Em frente as câmeras, o clima no estúdio do 'Hoje em dia', da Record, é de total entrosamento e boas vibrações. No entanto, o mesmo não pode ser dito dos bastidores da atração. Esta coluna descobriu que por trás dos holofotes ocorre uma disputa entre as apresentadoras Ticiane Pinheiro e Renata Alves. O motivo? As ações de merchandising do programa. Uma briga velada que, apesar de pela frente tentarem ambas tentarem ao máximo não deixar transparecer a competição para encher o bolso, por trás é uma tentando rechear mais o cofrinho que a outra. A disputa entre as duas apresentadoras já virou até assunto nos corredores da Record.