Publicado 03/01/2021 13:32

Laura Keller usou as redes sociais nestes-mingo (3) para matar a curiosidade dos fãs que questionavam o motivo do término de seu casamento com o ex-Fazenda Jorge Sousa. Segundo a atriz, o relacionamento começou a desandar após o nascimento do primeiro filho do casal, Jorge Emanuel. Para Laura, faltou maturidade de Jorge como pai.

"Eu estando com ele ou não, é a mesma coisa. Nós trabalhamos com eventos, é nosso ganha pão. Só que o Jorge começa uma festa e nunca termina. Se um evento terminou 7h, ele continua indo em outras festas e chega em casa 12h, 16h. Isso foi sempre assim, mas antes eu até acompanhava ele porque eu não tinha o bebê. Ele fez isso comigo durante a gestação e também agora com o neném pequeno. Eu acho que é um pouco de falta de evolução da parte dele e também um pouco de falta de empatia comigo. Nem pra vir em casa almoçar ele vem", conta a atriz.

Ela diz ainda que as poucas vezes em que o ex estava em casa, ainda assim não se fazia presente para a família e que agora, depois da separação, fica agindo com imaturidade nas redes sociais. "Aí ele chegava morto, acabado, ficava dois dias na cama mofando descansando. Pra eu viver com uma pessoa que não está presente pra nada, prefiro ficar solteira, criar meu filho sozinha e bola pra frente. E ele não tem nem vergonha, porque fica fazendo vídeo falando um monte de besteira, que vai na Vila Mimosa (casa de massagem)."