Pétala Barreiros Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 03/01/2021 13:42

Pétala Barreiros voltou a usar as redes sociais para falar do imbróglio que vem tendo com o ex-marido, Marcos Araújo, dono do Festival Villa Mix, após expor na internet que viveu um relacionamento abusivo com ele. Segundo a influencer, neste domingo (3) ela recebeu uma intimação que a proíbe de contar toda sua história com o empresário.

"Eu acabei de acordar com um oficial de Justiça aqui em casa. Acabei de receber uma intimação dizendo que não posso falar mais nada aqui na internet. Se eu falar, vou ter que pagar uma multa de R$ 5 mil mil. Eu não tenho dinheiro, então não vou mais falar. Peço desculpas a todas as mulheres que se sentiram representadas por mim. Mas não posso mais falar", desabafa a influencer com um semblante visivelmente abatido.