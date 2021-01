Suzanna Freitas Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 15:52

Filha de Latino e Kelly Key, Suzanna Freitas revelou que sofre pressão dos fãs da cantora. Muitas pessoas questionam sobre o desejo de cantar, mas os questionamentos maiores são referentes ao estilo fitness da dona do sucesso 'Baba'. A influenciadora assumiu que não é muito ligada a malhação. "Eu não pretendo ser fitness atualmente, eu só quero me alimentar bem e estar satisfeita com o meu corpo. Mas pode ser que futuramente eu tenha vontade. Até porque minha mãe mesmo só mudou o estilo de vida com 32 anos de idade. Nunca é tarde para começar algo novo e nós estamos sempre em constante mudança", explicou.