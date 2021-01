Nego do Borel e Duda Reis Divulgação/ CS Eventos/Reginaldo Teixeira e Mateus Montoni

Publicado 05/01/2021 05:00

Esta coluna descobriu muita coisa sobre os bastidores da separação de Duda Reis e Nego do Borel, sendo algumas até impublicáveis. A começar pela forma como Duda deixou a casa do funkeiro e voltou para a casa dos pais, no interior do Rio. Apenas com seu cachorro em mãos, um belo dia a atriz saiu da casa do cantor para ‘ir ali’ e nunca mais voltou. Depois, Duda ligou para seu então namorado para terminar o relacionamento por telefone. As roupas da Duda ainda estão na casa do Nego, isto porque o cantor disse que só as entregaria se fosse pra ela pessoalmente. Mas a ruiva ainda não foi buscá-las.



Se engana quem pensa que esse relacionamento terminou na paz e no amor. Duda tem confidenciado aos amigos que está com medo de retornar para pegar suas coisas. A atriz estava certa de que anunciaria o término expondo toda verdade sobre o que viveu ao lado do Nego, mas na hora H mudou de ideia e colocou ‘panos quentes’.



Sua postura desesperada de sair da casa onde morava com o ex sem dizer nada tem a ver com a descoberta de traições e com o comportamento abusivo do Nego, que inclui assédio psicológico e até empurrão, segundo fonte ligada ao ex-casal. Mas o estopim para a saída repentina da Duda foi por conta de outras descobertas que ela fez dentro da casa do artista, mas que não cabe a nós falar aqui. Essa parte deixamos com as autoridades competentes.



O que podemos afirmar é que o pai da Duda, Luiz Fernando Barreiros, não mentiu quando falou publicamente sobre o comportamento abusivo do Nego com sua filha. “Voltando de Maringá, paramos no Shopping em Penedo! Ela ligou para ele. Terminou a ligação e entrou no carro em prantos, dizendo que ele era um grosso, que não aguentava mais ser agredida e ouvir tantos palavrões e que tinha medo dele! Me pediu colo chorando! Como pai, como você acha que me senti e como você acha que estamos nos sentindo como família?”, escreveu o médico em resposta a uma seguidora que questionou se Duda estaria vivendo um relacionamento abusivo com o funkeiro.