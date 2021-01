Luane Almeida Divulgação

05/01/2021

No ano passado, esta humilde colunista revelou que uma empresária acusava Flávia Pavanelli de estelionato. Ela depositou R$ 4 mil na conta de uma empresa que usava o nome da atriz e influenciadora para promover sorteios no Instagram. A quantia paga seria para participar de sorteios no perfil de Flávia como uma das patrocinadoras do mesmo, mas o acordo não foi cumprido. Pois bem. A cantora Luane Almeida também foi vítima do golpe e, graças a intervenção direta da família Pavanelli, ela conseguiu reaver toda a sua grana. "Fiquei desesperada e aí eu procurei a Flávia. Ela e o pai, Flávio, foram atrás da empresa e abriram um processo para que eles devolvessem a quantia. Consegui e foi muito bacana da parte deles me ajudarem", comemorou Luane.