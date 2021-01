Claudia Leitte Globo/João Miguel Júnior

05/01/2021

O 'The Voice+' estreia no dia 17 de janeiro e quem estará lá para ajudar a escolher as vozes que farão parte desta temporada é Claudia Leitte, como uma das técnicas do programa. Aos 40 anos, Claudia, que acaba de lançar a coletânea 'Sol a Sol' em todas as plataformas de música, celebra a nova experiência na TV. "Sempre há o que aprender e descobrir nessa vida. Eu vejo o programa como uma grande oportunidade para essa descoberta, até porque coisas que nunca imaginamos acabam florescendo naquele palco, sabe?! É coisa de doido... e é bom", diz a apresentadora.