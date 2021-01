Erika Schneider Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/01/2021

Uma das bailarinas mais populares do balé do 'Domingão do Faustão', Erika Schneider terminou recentemente o namoro com o empresário Victor Perez. Eles moravam juntos desde março de 2020. "Nenhum término de relacionamento é fácil, ainda mais que morávamos juntos. No momento, estou muito focada no meu trabalho, mas não estou fechada para um novo amor", revelou Erika, que além de continuar na televisão, pretende dar gás na sua marca de roupas agora no início de 2021. "Por causa da pandemia, eu tive que deixar o projeto da nova coleção de lado. Estou muito esperançosa e focada que esse próximo ano será muito melhor", explica Erika.