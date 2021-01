Lorena Improta e Léo Santana Divulgação

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 21:49

A primeira segunda-feira do ano (4) do cantor Léo Santana e da apresentadora e dançarina Lorena Improta foi de muita diversão, sol e adrenalina. O casal de namorados aproveitou as férias no Ceará. “Estamos aproveitando bastante, tanto os brinquedos quanto a cabana. É minha primeira visita ao Beach Park e torço para ser a primeira de muitas”, diz Léo, que também levou parte de sua família.

A namorada Lore Improta também curtiu a maioria das atrações oferecidas, com exceção do Insano – tobogã que tem 41 metros de altura e velocidade média de queda em 105 km/h. E explica o motivo: “Não tenho coragem. Teria um treco lá em cima do Insano mesmo, antes de descer. E olha que já andei em muita montanha-russa neste mundo, as maiores, as mais rápidas... mas queda d´agua é bem diferente”, brinca a apresentadora, que aprovou os protocolos de segurança da atração, localizado a 20 minutos do aeroporto de Fortaleza, para receber os turistas.