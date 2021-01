Luciana Gimenez Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 07:25 | Atualizado 05/01/2021 10:28

Depois do programa com Márcia Sensitiva e as previsões para famosos em 2021, Luciana Gimenez resolveu falar da autoestima no novo programa do seu canal no Youtube. A apresentadora revelou ser uma pessoa que não tem uma avaliação tão positiva de si mesma. "Eu tenho a autoestima baixa. Eu me acho feia, acho que sou alta demais, não gosto das minhas pernas nem da minha bunda. A minha barriga é bonita, ok? Mas, como eu vou falar de autoestima para as pessoas?", começou Luciana.

A mãe de Lucas e Lorenzo ainda contou detalhes do drama que enfrenta desde criança: a não aceitação do corpo. "Me chamavam de saracura. Eu chorava horrores porque eu tinha um metro e vinte de pernas e o restinho assim do corpo. Eu usava calça de moletom por baixo do jeans para aparecer com as pernas mais grossas. Quando eu era modelo, eu saia com o meu book e batia em 15 lugares e, normalmente, desses 15 lugares, 14 falavam que o nariz era feio, que não tinha queixo, cara redonda, alta demais, baixa demais, seus pés são longos demais, não tem os cabelos loiros. Então, você acaba se achando horrível", assumiu.

"Eu sempre tive problemas de autoestima. Quando eu estou toda arrumada e toda produzida, eu entendo que é um personagem e eu olho e falo: 'nossa, eu estou bonita'. Mas, não é uma coisa que eu tenha conquistado dentro de mim todos os dias", observou.

"Não estou me fazendo de vítima. A verdade é que eu resolvi mostrar um pouquinho mais quem é a Luciana porque eu acho que as pessoas têm uma ideia errada de mim. Acham que eu sou perfeita, que eu me acho bonita, que eu me acho acima de outra pessoa. Não! Eu sou exatamente igual a você. Eu me amo? Eu acho que eu me acolho muito, que batalho muito e tenho muitas dificuldades como todo mundo", completou.