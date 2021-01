Renata Alves e Ticiane Pinheiro Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 11:10

Depois de esta colunista noticiar a briga velada que rola nos bastidores do ‘Hoje em Dia’ entre Ticiane Pinheiro e Renata Alves, por conta da disputa por ações de merchandising (ações publicitárias do programa), eis que Renata Alves nos procurou para negar a informação e dizer que as duas são, sim, amigas de verdade.



“Essa historia não tem pé nem cabeça. Eu e Tici temos um ótimo relacionamento. Quem te passou essa ‘informação’ realmente está querendo te queimar. De coração, é algo completamente sem fundamento. Estou escrevendo diretamente para você pq não gosto de injustiça. E na nota, é descrito como se nós fingíssemos a amizade. Isso não é verdade”, diz a apresentadora sobre a informação que veio de dentro da produção atração da Record.