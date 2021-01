Nubia Oliiver está entre as 100 mulheres mais sexies do mundo em votação feita pelo Clube da Vip Marco Máximo / Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 12:52

A equipe do Instagram já reativou o perfil '@nubiafeet', da modelo e influenciadora Nubia Oliiver, que é dedicado ao público podólotra. A conta havia sido desativada pelos administradores da plataforma na última semana. O perfil, criado e administrado pela modelo, possui conteúdos voltados para o público podólatra com fotos de pés. A plataforma procurou a coluna, através de sua assessoria de imprensa, para esclarecer que cometeu um equívoco e para se desculpar. "O perfil já foi restaurado. Cometemos um erro e pedimos desculpas."

A agencia que Nubia faz parte chegou a afirmar que o motivo da conta ter sido desativada pode ser a quantidade de hashtags usadas nas fotos postadas no feed, mas Nubia acredita que a razão seja outra. “Acredito que eu acabei incomodando muitas pessoas e me denunciaram. Elas [as pessoas] acham que eu não devo estar no meio da podolatria, do BDSM, mas eu quero aprender e poder falar sobre isso. Acho que deveria haver mais união entre as mulheres”, diz.