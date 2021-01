Globo/João Miguel Júnior photoshop:ColorMode: 3 photoshop:DateCreated: 2018-09-11 photoshop:ICCProfile: Adobe RGB (1998) signature: e42e224261997e6fb0fa31161f70a8ba1df84397c0f2045dbd7bbef249f7d010 stRef:documentID: A69BACDB0C6B087BE0C7CA5E6DBDF530 stRef:instanceID: xmp.iid:6e72f49b-5658-4b78-960d-8244563de985 stRef:originalDocumentID: A69BACDB0C6B087BE0C7CA5E6DBDF530 tiff:Make: Canon tiff:Model: Canon EOS 5D Mark IV tiff:Orientation: 1 tiff:ResolutionUnit: 2 tiff:XResolution: 7000000/100000 tiff:YResolution: 7000000/100000 unknown: 2 xmp:CreateDate: 2018-09-11T22:27:19.50 xmp:CreatorTool: FotoWare FotoStation xmp:MetadataDate: 2018-09-11T21:27:39-03:00 xmp:ModifyDate: 2018-09-11T21:27:39-03:00 xmp:Rating: 1 xmpMM:DocumentID: xmp.did:51eb043c-4f65-4544-88ba-c27fbe979e2c xmpMM:InstanceID: xmp.iid:51eb043c-4f65-4544-88ba-c27fbe979e2c xmpMM:OriginalDocumentID: A69BACDB0C6B087BE0C7CA5E6DBDF530 Profiles: Profile-8bim: 12358 bytes Profile-exif: 9164 bytes Profile-icc: 560 bytes Profile-iptc: 4000 bytes João Miguel Junior/Divulgação TV Globo

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 12:39

Após esta coluna de seis leitores noticiar com exclusividade sobre o processo trabalhista que a atriz e influenciadora Kéfera Buchmann vem enfrentando na Justiça, a assessoria de imprensa da atriz emitiu uma nota para esclarecer que Karoline Domingues, a moça que está processando a atriz, nunca foi funcionária dela. Na ação, Karoline alega que trabalhou administrando as redes sociais da Kéfera de 2015 a 2019, ganhando um salário de R$ 1,5 mil. Ela pede judicialmente o reconhecimento de vínculo empregatício, pagamento de verbas rescisórias e condenação da Kéfera por danos morais. O valor total da causa é de R$ 80 mil.

“Karoline que move o processo de reconhecimento de vínculo empregatício nunca foi funcionária da Kéfera. Ela nutria uma admiração por Kéfera e durante um período, as duas mantiveram contato através de ajuda financeira que a atriz mantinha. Após algumas atitudes de Karoline, Kéfera decidiu encerrar a relação com a mesma, gerando uma série calúnias e difamações por parte de Karoline. O processo é público e a atriz está tomando todas as medidas cabíveis para que tudo seja elucidado e resolvido o quanto antes”, informa o comunicado emitido pela equipe da Kéfera.