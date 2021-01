Carina Pereira Reprodução

Publicado 05/01/2021 16:13

Era para ser mais um dia de trabalho, mas Carina Pereira foi surpreendida com a sua demissão da Globo Minas na tarde desta segunda-feira (4). Seis anos na casa, a jornalista fazia a parte esportiva do 'Bom Dia Minas' e ao se despedir do apresentador, Carlos Eduardo Alvim, ela mandou uma indireta sem querer para a direção da emissora. Parecia que estava adivinhando: "Que bom que você vai estar aqui essa semana inteira...", falou dando ênfase ao 'você'. Horas depois, ela foi desligada.

Carina jurou que não sabia que faria sua última participação quando brincou com o companheiro. "Eu não alfinetei, mas que foi engraçado, foi", contou para um seguidor.

