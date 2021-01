Renata Del Bianco Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 05:00

A primeira versão de 'Chiquititas',exibida no SBT, aconteceu há 23 anos e a atriz Renata Del Bianco ainda guarda boas lembranças da época das gravações de sua personagem Vivi durante três anos. Veterinária, ela revelou que sofreu um baque ao saber do remake da novela e que não conseguiu assistir. "Desde que eu sai de Chiquititas nunca mais assisti a novela. Quando vi que teria uma segunda versão tive um sentimento de ciúmes pela minha personagem. A Vivi era minha e foi difícil assimilar que outra atriz a interpretaria. Nada contra a Lívia Inhudes, que é a atriz que fez a personagem na segunda versão, ela é linda e super do bem, mas eu não conseguia assistir", contou à coluna.

Aos 35 anos, Renata contou recentemente ter lutado contra anorexia e depressão durante anos e que emagreceu muito por conta dos transtornos de imagem "Eu não sei se todo mundo sabe, eu sim já sofri e vou sofrer paro resto da minha vida de um transtorno de imagem. Eu tive anorexia, emagreci 20 quilos por traumas. Tudo voltado a minha estética e minha imagem. Esse assunto é um gatilho para mim também, mas eu preciso falar porque eu lutei muito para superar. Eu luto todos os dias e acho que muitas pessoas lutam pela mesma questão e não entendem que estão lutando porque acham que é uma coisa 'tão supérflua'".

Publicidade

A ex-Chiquitita comentou que aos 16 anos desenvolveu uma compulsão alimentar e aos 30 anos foi a vez de uma anorexia nervosa decorrente de um relacionamento abusivo. "Curada? Não tem cura. É acompanhamento psicológico e suporte familiar para o resto da vida!", explicou.

Renata ainda desabafou antes de mostrar uma mensagem que recebeu de um internauta e resultou na reflexão. "Se você viu alguma coisa que você não gostou, que te incomodou, leva isso para você. Você não sabe o problema que a pessoa tem, não sabe o que ela está passando, não fale sem pensar". No storie, o seguidor escreveu "Por que você está assim, era tão vaidosa...o que houve?".



"Você não devia estar se perguntando o que houve com o mundo? Você deveria estar se perguntando o que houve com as pessoas e com a humanidade ao invés de perguntar o que houve comigo? Comigo tá tudo ótimo, Graças a Deus. Há 6 meses isso me traria uma depressão horrorosa, eu ficaria extremamente deprimida", escreveu Renata como resposta.