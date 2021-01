Jaquelline e DJ Jessica Salty gravam clipe juntas Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 17:20

A funkeira e ex-BBB Jaquelline já começou 2021 com um lançamento de seu novo clipe. 'Devolve' é uma parceria entre Jaque e a DJ carioca, Jessica Salty, e promete virar hit. O clipe foi gravado nas últimas semanas de 2020 e foi idealizado por Tavares Pierre, dono da produtora 'New hit'. As gravações foram em chroma-key e a produção conta com efeitos visuais incríveis.



''Muito feliz e grata por já começar o ano lançando mais um trabalho. Espero que venham muitos em 2021. Estou me preparando para isso. Amei gravar esse clipe com produção e pessoas maravilhosas, o resultado não podia ser diferente, ficou incrível'', comemora Jaque.



Confira o clipe: