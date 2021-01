Luana Piovani Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 17:23 | Atualizado 05/01/2021 17:25

Post de Luana Piovani Reprodução Luana Piovani sendo Luana Piovani. A atriz não perdeu tempo para alfinetar a produção do 'BBB 21' ao ser questionada se ela já estaria em pré-confinamento do reality da Globo em um hotel, na zona oeste do Rio. "Eles não têm dinheiro nem coragem pra mim", assumiu Luana, que teve o nome lembrado pelos fãs do programa quando o chefão Boninho anunciou que repetiria o sucesso da edição anterior com dois grupos de participantes: Pipoca (anônimos) e Camarote (famosos). A mãe de Bem, Dom e Liz sempre negou a participação na atração e de ter recebido um convite.

Vale lembrar que Luana Piovani e Andressa Urach foram os primeiros nomes de celebridades logo descartados por Boninho, em novembro: "Não! Luana Piovani não é nosso sonho. É apenas uma amiga. Ah! Andressa, Joaquim, João, Luiza não, não estão entre nossos convidados. Até agora, todas as tentativas de adivinhar foram inúteis. Não pediria um palpite para a Mega-Sena para nenhum desses palpites!! Continuamos no jogo e sem vazamentos. O jogo só começou", escreveu o diretor no Instagram.