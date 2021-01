Gabriel Monteiro Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 17:57 | Atualizado 05/01/2021 18:05

O youtuber e vereador Gabriel Monteiro usou as redes sociais nesta terça-feira (5) para contar que foi vítima de um ataque em uma rua no Centro da Cidade. O parlamentar publicou uma foto em que aparece cercado por uma viatura policial. "Acabo de ser atacado durante atividade parlamentar, por Deus, o carro é blindado. Marginais não me intimidarão e os moradores de todas as regiões do Rio de Janeiro, desde que comecei no dia 1º, na posse, com um trabalho fiscalizador, clamam por mudanças. Neguei o recesso e estou trabalhando. Orem por mim", escreveu no Twitter.

Acabo de ser atacado durante atividade parlamentar, por Deus o carro é blindado. Marginais não me intimidarão, moradores de todas as regiões do RJ desde que comecei no dia 1, na posse, um trabalho FISCALIZADOR, clamam por mudanças. Neguei o recesso e to trabalhando, orem por mim. pic.twitter.com/z8radB9acA — Gabriel Monteiro (@GMonteiroRJ) January 5, 2021