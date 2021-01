Silvero Pereira Reprodução

O ator Silvero Pereira ficou indignado ao ser xingado nesta terça-feira (5) em uma rede social por um internauta, cujo o perfil estava no nome de Fábio da Cunha. Ele chamou Silvero de forma pejorativa de 'bicha' em uma mensagem direta, mas logo recebeu o troco. "Sou mesmo. Adoro ser bicha". O rapaz resolveu continuar a agressão verbal contra o ator: "Deus tem fez homem e não uma bicha". "Deus me fez e eu me faço. E Deus te fez homem? Ou vigia do c* dos outros", completou o intérprete do personagem Nonato na novela 'A Força do Querer', da Globo.

"Decidi deixar o post no feed para que esse tipo de gente entenda que: Não vamos nos calar! Mas acho importante expor gente desse nível que, em pleno mundo que vivemos, ainda fazem papel de advogado do céu. Só digo uma coisa: se o céu for cheio de gente assim, prefiro ir pra outro lugar", escreveu Silvero na publicação do Instagram.

