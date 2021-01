Christine Fernandes e Floriano Peixoto compram cachorro juntos Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 12:03 | Atualizado 06/01/2021 13:49

Há alguns dias esta colunista vem sendo questionada pelos fãs de Christine Fernandes sobre a possível reconciliação da atriz com o ex-marido, Floriano Peixoto, de quem ela se separou em 2018. No fim do ano passado, os dois compraram juntos um cão da raça Pastor Branco Suíço e o canil acabou entregando a possível volta do casal.

"Os queridos @chrisfernandesoficial e Floriano Peixoto com o seu novo membro da família! Obrigado por todo carinho, confiança e escolha do nosso canil. Muitas felicidades com esse garotão lindo", escreveu o perfil do canil no Instagram.

Publicidade

A coluna procurou a assessoria de Christine Fernandes para confirmar a reconciliação, mas como resposta nos informaram que a atriz é extremamente reservada e não comenta sobre sua vida pessoal. Então tá!