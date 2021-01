Itamar Serpa e a nova namorada Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 13:21

Dono da Embeleze, o empresário Itamar Serpa, que se separou recentemente da influenciadora Monique Elias - com quem tem dois filhos, já fez a fila andar. O executivo todo poderoso da marca está namorando uma moça chamada Maria Alves de Lima desde o início de dezembro. Ele, inclusive, já assumiu o novo relacionamento no Facebook. Monique Elias, por sua vez, atualmente namora um rapaz chamado Matheus Palheiras, com quem ela assumiu a relação um mês após se divorciar de Itamar.

Empresário Itamar Serpa faz a fila andar Reprodução Facebook