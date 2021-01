Por O Dia

Publicado 06/01/2021 14:39 | Atualizado 06/01/2021 15:16

fotogaleria

O amor é lindo! Jakelyne Oliveira contou para seus seguidores que ganhou uma música romântica do namorado, Mariano. A Miss Brasil 2013 ficou empolgada e não conseguia parar de rir em um vídeo compartilhado em uma rede social na madrugada desta quarta-feira (6)."Estava aqui, deitadinha, pronta para dormir, quando Marianinho me ligou para mostrar a primeira música que ele escreveu para mim. Não sei o que faço com esse homem não", comentou rindo de felicidade. "Que dia, meus amigos... ai, meu Deus... estou muito feliz", comemorou Jakelyne que foi pedida em namoro na virada do ano.