Publicado 12/01/2021 05:00

Manu Gavassi está afastada das redes sociais desde que deixou a ilha onde passou o Réveillon com amigos, em Angra dos Reis. Os fãs da cantora já começaram a notar a ausência dela e estão especulando por qual razão Manu não tem dado o ar da graça. Nós então entramos em contato com a assessoria da Manu, que lembrou que a própria Manu Gavassi já tinha contado publicamente que perdeu o celular no mar de Angra, durante um passeio de barco, e desde então segue sem telefone. Ainda segundo a assessoria, a cantora deve comprar um novo aparelho celular em breve.