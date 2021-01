Andressa Urach Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 05:00

Andressa Urach surpreendeu seus seguidores ao aparecer com o rosto bem repaginado no Instagram. A modelo fez o procedimento de micropigmentação nas sobrancelhas e na boca e não se importou de mostrar o resultado imediato que as influenciadoras procuram sempre esconder. Andressa surgiu com a boca ainda inchada e as sobrancelhas bem escuras, mas a pigmentação ainda deve clarear cerca de 40% com o tempo, segundo a própria.