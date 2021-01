Silvio Santos Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 18:17 | Atualizado 13/01/2021 18:22

Silvio Santos resolveu dar uma repaginada no visual, ontem. O apresentador passou a tarde no salão do amigo Jassa, o Jassa Hair Studio no Jardim Paulista, em São Paulo. O dono do SBT cortou o cabelo e também fez as unhas levantando ainda mais as suspeitas de que pretende voltar a gravar seu programa. Silvio Santos completou mais de um ano fora das gravações por conta do recesso e também da isolamento social da pandemia do coronavírus e ele nunca havia passado tanto tempo sem gravar na emissora. O apresentador já mandou preparar os seus estúdios várias vezes, porém, a família sempre barrou a volta.