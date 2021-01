Eliana Rocha e Moises Vitor e Wesley Camargo Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 05:00 | Atualizado 18/01/2021 11:20

Dona de casa de Cotia, em São Paulo, Eliana Rocha decidiu entrar na Justiça por racismo contra o seu filho, um adolescente de 14 anos. Ela acusa o herdeiro do cantor Luciano Camargo, Wesley Loyola Camargo, fruto do seu primeiro casamento com Cléo Loyola. "Meu filho era fã da mãe dele. Alguém hackeou o perfil e fizeram postagens ruins sobre a Cléo. Eles não acreditaram na nossa versão e começaram a mandar áudios e vídeos nos ofendendo, fazendo ameaças e espalhando que nós estávamos promovendo uma rede de fake news. Em um áudio, Wesley chamou meu filho de 'macaco'", explicou Eliana.



De acordo com o advogado Márcio Sampaio, que defende os Rocha, as provas foram anexadas na ação com áudios, vídeos e mensagens. "O mais grave é um áudio que se refere ao filho de Eliana, um menor, de 'macaco', 'homossexual' e o manda 'comer bananas', entre outras ofensas. A pessoa se apresenta como Wesley Camargo na gravação e é isso que nós queremos saber. Eles têm que provar que não é. Agora, a Cléo Loyola aparece nos vídeos fazendo ameaças e nós vamos tomar também medidas contra ela", contou Marcio Sampaio.



Publicidade

A coluna procurou Wesley Camargo, que disse desconhecer Eliana Rocha e o filho. Ele também negou a acusação de racismo. "Não conheço essas pessoas. De forma alguma fiz isso e é uma calúnia, uma difamação. Estou tomando ciência agora da situação e vou saber quais são as providências com os meus advogados", disse à coluna.