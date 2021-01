Dony De Nuccio Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 04:00

Dony De Nuccio esteve ontem fazendo teste no SBT. Segundo a coluna apurou, o ex-apresentador da Globo foi cotado para assumir um novo programa da casa, que deverá ser uma versão brasileira dos 'Irmãos à Obra', a famosa atração que ganhou o mundo com os gêmeos Jonathan e Drew Scott. Nela, os participantes têm suas casas reformadas. Segundo consta, Danoy fechou com a emissora de Silvio Santos.

Um acordo foi fechado entre o SBT e o grupo Discovery, responsável por veicular o 'Irmãos à Obra' no exterior. Procurada, a assessoria do SBT não confirma a nova contratação do canal. Ainda sem nome divulgado, a atração da emissora paulista já está em fase de pré-produção.



Publicidade

Os gêmeos Jonathan e Drew Scott já vieram ao Brasil, em 2019, e na ocasião reuniram uma multidão de fãs em São Paulo.



Dony de Nuccio deixou a Globo em 2019, época em que apresentava o 'Jornal Hoje', após se tornar pública a informação de que ele havia recebido mais de R$ 7 milhões, em dois anos, para produzir conteúdo para o Banco Bradesco.