Publicado 21/01/2021 05:00

fotogaleria Esta coluna de apenas seis leitores noticiou há um ano sobre um processo do empresário Jair Felicio contra o ex-jogador Emerson Sheik por conta do aluguel de uma casa no condomínio Aquarius House, em Mangaratiba, no ano de 2018. Pois bem. Até agora a ação judicial está parada porque Márcio Passos, nome de batismo do ex-atacante de grandes clubes brasileiros, não foi encontrado para receber a notificação. Apesar de todos os endereços de Sheik constarem no processo, nenhum promotor consegue achá-lo. "É inexplicável. Pior é que ele tem mais um endereço porque comprou uma casa no mesmo condomínio da nossa e mesmo assim ninguém o encontra na hora de distribuir a ação", admite Carol, uma das filhas do empresário do ramo de hotelaria.

Em fevereiro de 2018, Sheik alugou por R$ 8 mil uma mansão para curtir uma temporada de descanso e poder estacionar sua lancha. O acordo nunca foi assinado pelo ex-jogador, mas Jair Felício não se importou com a falta da assinatura, por se tratar de uma pessoa de confiança de sua filha e tudo acabou sendo acertado em conversas por WhatsApp. Além do aluguel, Sheik também ficou responsável pelos pagamentos do condomínio, taxas, impostos e dos encargos trabalhistas da funcionária que trabalhava na casa como arrumadeira. Mas, segundo o empresário, Sheik começou a atrasar e depois de muitas confusões deixou o imóvel em agosto de 2019 sem realizar vistoria e devolver as chaves. Jair Felicio entrou com processo na Justiça.



O valor cobrado pelo dono do imóvel é de pouco mais de R$ 93 mil, que corresponde a multas pelos atrasos, quatro meses de aluguéis não quitados (incluindo o período que o jogador já não estava no imóvel, mas não havia devolvido as chaves), além de IPTU dos dois últimos anos, impostos governamentais e encargos trabalhistas da funcionária, como férias vencidas e o salário do mês de junho de 2019.

A coluna procurou a assessoria de Emerson Sheik e não obteve a resposta até o fechamento da edição.