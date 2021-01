Solange Couto rebate críticas após ter se vacinado contra o novo coronavírus Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 14:41 | Atualizado 21/01/2021 14:59

Após ser uma das primeiras brasileiras a serem contempladas com a vacina do novo coronavírus, a atriz Solange Couto, que atualmente reside no Retiro dos Artistas, usou as redes sociais para rebater as críticas que vem recebendo de alguns internautas. Ela tem sido acusada de ter burlado regras para conseguir se vacinar. A atriz então resolveu explicar o por que ela tem direito a se vacinar.

fotogaleria

Publicidade

"Sou residente do retiro desde 23 de outubro, por causa da minha mãe, do meu trabalho e porque eu tenho direito. A razão de eu ter tomado a vacina é porque eu tenho 64 anos, sou cardiopata e por estar residente fixa no Retiro dos Artistas, que é uma instituição residencial para idosos. Por isso eu tenho direito de tomar a vacina. Não tomei a vacina pagando, nem passando a frente de ninguém e não desrespeitei nenhuma lei ou norma. Fui vacinada pelos profissionais de saúde sanitária e não por profissionais do Retiro dos Artistas", esclareceu a artista.