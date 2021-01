Camila Queiroz revela que foi ameaçada na rua, por conta das maldades de vilã da novela das 19h Gabryel Sampaio / Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 15:50 | Atualizado 30/01/2021 15:59

Após esta coluna replicar uma matéria divulgada pelo site Notícias da TV sobre a atriz Camila Queiroz ter sido punida pela Globo com a rescisão de seu contrato, após a emissora descobrir que ela estava em um projeto da concorrente Netflix, a equipe jurídica da artista procurou a coluna para negar a informação e apresentar sua versão. Segundo a assessoria jurídica de Camila, quem optou por rescindir o contrato e trabalhar por obra foi a própria atriz e, sendo assim, sua contratação na casa chegou ao fim em comum acordo com o canal e não pela suposta traição dela à emissora citada anteriormente pela imprensa.

"O que ocorreu, na verdade, foi que por uma multiplicidade de fatores a atriz entendeu que o melhor para sua carreira seria seguir com a TV GLOBO por meio de um contrato “por obra”. A partir disso – e antes de qualquer “passo à frente” - Camila entrou em contato com a TV GLOBO para requerer, unilateralmente, uma readequação contratual. Dessa forma, chegou-se à conclusão de que a atriz deixaria de ser empregada da casa e passaria a ser contratada para trabalhos específicos, tendo assinado, tão logo, um contrato com a emissora para atuar em Verdades Secretas 2.

Tendo isso em vista, não há como dizer que a atriz “perdeu” o contrato por ter “traído” a TV GLOBO. Como dito, tal contrato chegou ao fim de comum acordo, e não como forma de “punição” por eventual traição da atriz – é o que a notícia faz parecer! Ora, a impressão que o telespectador tem ao ler a matéria veiculada pela página “Notícias da TV” é de que a Camila estava fazendo algo “ilícito”, “por baixo dos panos”, como se faltasse com ética e respeito com os seus contratantes, o que é uma inverdade e jamais poderá ser admitida", informa a equipe de Camila Queiroz.

A informação veiculada anteriormente era sobre Camila Queiroz supostamente ter perdido seu contrato de longo prazo com a Globo, após a suposta descoberta do canal de que ela gravava, em sigilo, com o marido Klebber Toledo, a versão nacional do reality 'Casamento às Cegas' para a Netflix.