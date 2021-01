Kiara Bianca, ex-figurinista do jornalismo da TV Globo Reprodução Instagram

31/01/2021

Ex-figurinista do jornalismo da TV Globo, Kiara Bianca usou as redes sociais para desabafar sobre sua demissão. "Muita gente não sabe, mas hoje, depois de 40 dias de luto, venho dizer que não trabalho mais nos grupos Globo. Sinto muito pelo meu trabalho que exercia há 10 anos com muito afinco e amor, mas já estava na hora de dar essa notícia", começa ela.

A profissional diz ainda que teve suas expectativas frustradas quando achou que seria promovida. "Pensava seriamente que eu teria uma chance de promoção pela qualidade do meu trabalho, mas as coisas não são tão simples assim. Existem egos e preferências por pessoas. Eu sempre vislumbrei uma equipe alegre, vivendo em paz, com vontade de trabalhar por amor e com perspectivas de crescimento. Trabalhar por admiração e não abaixo de pauladas diárias".

A ex-funcionária ainda cita o ambiente tóxico e competitivo que costumava trabalhar. "Minha rescisão por nove anos de carteira assinada eu recebi 120 mil. Vocês acham isso muito? Eu gasto, no mínimo, 10 por mês aqui e outras pessoas ganhando milhões. O que acho justo também pelo histórico, mas seguimos em frente. Superei por nove anos um setor tóxico e doentio e bem incompetente. Então, toda vez que eu sobressaia, era achatada. Tenho total confiança no meu capital de trabalho e nas minhas condições", diz.