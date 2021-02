Swellen Sauer é a entrevistada desta semana do youtuber e apresentador Bruno de Simone Divulgação

Publicado 01/02/2021 05:00 | Atualizado 01/02/2021 13:40

Ex-namorada e ex-assessora de Nego do Borel, Suwellen Sauer é a primeira entrevista da segunda temporada do quadro 'Na Real', no canal do youtuber e mais recente contratado da Band, Bruno de Simone. No bate-papo polêmico que foi ao ar nesta segunda-feira (1), a empresária de 36 anos fala sobre o relacionamento abusivo que viveu com o cantor. Suwellen já revelou publicamente que foi agredida por Nego com um soco na costela e que o funkeiro tentou enforcá-la com um carregador de celular. Agora, ela conta ainda que o cantor costuma ser agressivo até mesmo com a própria mãe.

"Quando eu comecei a perceber um comportamento agressivo, não era nem comigo, a princípio. Era com a mãe dentro de casa, a forma como se comportava. Era agressivo no tom de voz, por ser contrariado e bater e jogar as coisas longe e quebrar, agressivo de dar cabeçada em uma porta… era esse nível de agressividade", afirma a moça.

Quando questionada se Nego seria ou não usuário de drogas, Swellen afirma que apesar de já ter desconfiado, nunca viu nada com os próprios olhos. "Eu nunca presenciei nada, embora eu soubesse de algumas coisas. A minha relação com ele era muito profissional, enquanto assessora. Enquanto namorada, eu ficava muito dentro de casa. Eu não era aquela namorada que dá a mão atrás do palco. Nós não morávamos juntos, mas a gente ficava muito junto. Eu morava em Jacarepaguá e ele ficava muito na minha casa. A gente ficava muito junto, mas essa questão de drogas, que a gente sabe que pode vir a acontecer, eu não presenciava porque eu não acompanhava", disse a loura, que afirmou que constantemente ouvia boatos sobre o cantor ser usuário. "Ele sempre teve um comportamento muito excêntrico, então algumas pessoas sempre me falavam: 'Suwellen, esse cara não tá puro".



Ela também falou sobre o lado machista do Nego do Borel. "Ele sempre foi muito machista e eu não entendia isso. Eu era muito apaixonada por ele e achava tudo muito engraçado. […] Quando eu vejo um vídeo dele com a atual ex-namorada (Duda Reis), a menina dopada na cama e ele pegando o rosto dela com o olho esbugalhado e fazendo umas maluquices, aquilo me doeu tanto, porque eu entendi, naquele momento, que aquilo é ele. Então não sei te dizer se é remédio, droga ou até o inimigo como ele disse numa entrevista recente. Sinceramente não sei te dizer. Eu sei que eu minimizei muitas coisas".

Assista a entrevista completa: