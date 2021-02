Ivy Moraes Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 05:00

Ivy Moraes continua faturando com os seus trabalhos de modelo para marcas de roupas e produtos de beleza. Neste final de semana, a mineira esteve em Brasília para várias sessões de fotos e aproveitou as horas livres para colocar o bronzeado em dia e relaxar no Lago Paranoá durante um passeio de lancha. "Graças a Deus desde que eu sai do 'BBB' tenho trabalhado muito. Um dos meus pedidos para 2021 foi ter saúde para poder trabalhar. Entre um trabalho e outro a gente aproveita para relaxar", conta Ivy, que tirou o fôlego de muitos turistas do local por conta da boa forma.