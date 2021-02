Lorena Allveis ganha unfollow do ex-Tierry após aparecer com o atual affair no Instagram Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 05:00

A coluna já havia antecipado que a musa fitness Lorena Allveis, ex-mulher do cantor Tierry, fez a fila andar e já tem um novo amor, o major da Polícia Militar Marcio Cardoso. Pois bem. Neste fim de semana, a mãe do filho de Tierry postou um vídeo com o boy novo e adivinha de quem ela ganhou unfollow (deixar de ser seguida) no Instaram? Isso mesmo, do Tierry. Segundo a coluna apurou, o ex-casal não teve nenhum desentendimento recente que resultasse nesse unfollow. Sendo assim, esta coluna presume que Tierry não curtiu muito ver a ex com outro. Lorena, por sua vez, ainda segue o cantor, que atualmente namora a cantora Gabi Martins.