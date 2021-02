Any Gabrielly grava clipe do Now United no Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 05:00

A cantora Any Gabrielly, do grupo Now United, gravou parte do clipe da banda no bairro da Lapa e Vidigal, no Rio de Janeiro, representando a origem da vocalista. O clipe foi produzido pela JK Produções, da atriz e diretora Juliana Kelling, que também apresenta um quadro de esportes na Band. Junto com o roteirista e diretor, Leon Borghes, a dupla trabalhou na produção, direção e realização da parte do Brasil da música 'All Around World'.