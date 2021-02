Adriane Galisteu é acusada de furar fila em parque de São Paulo Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 05:00

Adriane Galisteu foi alvo de críticas neste fim de semana, após a apresentadora ter ido ao parque Jurassic Safari Experience, que fica no estacionamento do Parque Bourlemax, em São Paulo. É que os clientes do

parque acusaram a Galisteu de furar fila com seu carro. “Que papelão, hein? Todos nós na fila mais de uma hora esperando nossa vez e você chega lá furando fila. Que mau exemplo para o seu filho e para a população que tanto te admira”, disse uma seguidora da loura. E as críticas continuaram: “Tremenda falta de respeito e empatia, afinal, todos estavam com crianças nos carros”, escreveu outra internauta.