Larissa Manoela Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 15:43

A atriz Larissa Manoela abriu um inquérito na Polícia Federal para que seja investigado como seus dados cadastrais foram usados no golpe do Auxílio Emergencial, o programa federal de enfrentamento da pandemia. Larissa soube, pela imprensa, que seu nome estaria envolvido na fraude. Como o crime do qual foi vítima envolve dinheiro público destinado justamente para amenizar os efeitos econômicos de famílias com mais dificuldades financeiras, a atriz entendeu que deveria formalizar a denúncia e fazer o pedido de abertura de inquérito na Polícia Federal.



De acordo com a assessoria da atriz, a polícia irá investigar os fatos e, assim, identificar os responsáveis e os autores da fraude , além de possíveis crimes de apropriação indébita, estelionato ou falsidade ideológica.

Além de pedir a instauração de Inquérito na PF, o advogado da atriz notificou o Ministério da Cidadania acerca da necessidade de remover o nome e os dados da atriz da página e do aplicativo do Programa.



“Diante de um fato tão grave, eu não podia simplesmente ficar incomodada e postar meia dúzia de palavras revoltadas nas minhas redes. Não! Além do meu nome ter sido envolvido em um crime, estamos falando de dinheiro público. Alguém que realmente precisava de ajuda, neste momento terrível de pandemia, ficou sem o dinheiro, que foi parar no bolso de alguém que certamente não tinha o direito de recebê-lo. Esse tipo de coisa não pode acontecer mais. E quando acontece, não pode cair o esquecimento. Precisa de investigação, punição e justiça”, explica Larissa Manoela.