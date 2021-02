Projota e Tamy Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 15:59

Tamy Contro, mulher do cantor Projota, usou as redes sociais nesta terça-feira (2) para sair em defesa do marido nas redes sociais após a 'Reunião de Síndico' do 'BBB 21'. Ela não nega a preocupação com a aproximação do marido com a cantora Karol Conka. "Obviamente repudio as atitudes da Karol. A gente só precisa lembrar que nós estamos vendo e ouvindo tudo o que está acontecendo, e ninguém da casa tem esse acesso. Só espero que o Tiago consiga abrir seus olhos antes que seja tarde", disse Tamy, no Twitter.