Lucas e Karol Conka Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 18:20

Depois de revelar aos outros participantes que iria fazer da vida de Lucas Penteado um novo inferno, Karol Conká mudou de discurso. No início da tarde desta terça-feira (2), a cantora entrou no quarto cordel do 'BBB 21' convidou o ator para almoçar e aproveitou para pedir desculpas pelas atitudes dos últimos dias. O 'novo' comportamento da sister levantou suspeitas dos internautas porque a 'mudança' aconteceu logo depois dela ter entrado no confessionário para trocar as baterias do microfone.

Apesar de Karol anunciar que mudaria de estratégia contra Lucas logo depois do 'Jogo da Discórdia', na noite de segunda-feira (1), muitos seguidores acreditam que Karol tenha levado mesmo uma chamada da direção do programa. A coluna soube que, apesar da repercussão gigante dos conflitos logo na primeira semana da edição, existe uma pressão da cúpula da emissora para evitar confusões com a Justiça.

Chamaram a Karol Conká no confessionário pra “trocar o microfone”, depois ela foi pedir desculpa pro Lucas.



Globo, eu não nasci ontem não — bruno memeiro do bbb (@brunomemeguy) February 2, 2021

Karol Conká depois de ter levado um puxão de orelha no confessionário ficou assim:



pic.twitter.com/IIMkTgAbqG — Leví Kaique Ferreira (@LeviKaique) February 2, 2021

Chamaram a Karol Conka no confessionário pra trocar o microfone, minutos dps estava puxando o saco e pedindo desculpas pro Lucas, meu Deus que canalhice desse programa em passar informações pra ela, mais um motivo pra gente eliminar ela com 100% de rejeição. — Caio Gavazza (@cacaioalberto) February 2, 2021

que engraçado que a karol conka entrou no confessionario e voltou outra pessoa ate pedir desculpas pro lucas pediu — kim cadarço (@chorandissima) February 2, 2021