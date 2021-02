Conca e Karol Conká Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 05:00

O 'Big Brother Brasil' estreou e, desde então, os comentários dos famosos sobre o reality estão dando o que falar. Quem viralizou dessa vez foi o jogador Conca, com um post no Twitter que dizia: 'não confunda Conca com Conká'. Os humoristas Maurício Meirelles e Ronald Rios repostaram a frase, que acabou tendo mais likes que algumas das postagens do Neymar. "Quis fazer uma brincadeira, porque os nomes são praticamente iguais, tirando só a forma como se escreve. Nada contra a artista, mas tenho acompanhado tudo e, principalmente, como ela está sendo citada negativamente pelas atitudes que está tendo no 'BBB', fiz a alusão para não nos confundirem e acabou tomando uma proporção bem grande. Fiquei até surpreso", fala o ex-jogador que não quer ficar no meio da confusão.

Não é a primeira vez que Conca aparece relacionado ao reality. Dias antes de divulgarem a lista dos participantes, seu consultor de imagem, Allan Jesus, da ASJ Consultoria, fez uma postagem enigmática, deixando no ar que Conca poderia ser um dos confinados e, com isso, ele acabou sendo especulado como possível brother durante a divulgação da lista oficial. "Até poderia ter sido uma jogada de marketing, mas foi apenas um desejo. Nós da equipe do Conca gostaríamos que ele estivesse na casa. Externei isso em um comentário, interpretaram de outra forma e se tornou um viral", destaca Allan Jesus, que também gerencia a imagem de outros jogadores como Pablo Castro e Felipe Pato.